Blucerchiati in lutto, è morto Rocco Fotia

E’ mancato a Genova, all’età di 75 anni, Rocco Fotia.

Genovese, classe 1947, conobbe la Sampdoria da giovanissimo nel vivaio della Sampdoria.

Proprio la squadra blucerchiata segò la sua vita, come giocatore, in qualità di ala sinistra molto veloce e di corporatura minuta e come tifoso.

Debuttò in Serie A a soli 18 anni, a San Siro, nel settembre ’65 proprio in blucerchiato e vi rimase per 77 presenze (e sei reti).

Militò anche nel Internapoli, Mantova e Napoli.

Nella stagione 1974/75 lasciò definitivamente il calcio professionistico giocato.

Ma tornò alla Samp quale allenatore del Settore Giovanile, ruolo che ricoprì negli anni ’90.

La Sampdoria, in una nota, ha espresso “alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.”