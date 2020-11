Blocchi anti Covid, marocchino fugge dalla Lombardia con mezzo chilo di droga: preso

Per paura di rimanere bloccato in Lombardia, inserita tra le regioni in area rossa per l’emergenza coronavirus, uno spacciatore di droga marocchino oggi si è precipitato ad Albenga con mezzo chilo di eroina purissima, ‘buona’ per 600 dosi, nascosta nelle mutande.

Peccato che il 32enne era già pedinato dai carabinieri, che lo hanno intercettato e fermato giusto al momento di scendere dal treno proveniente dal capoluogo lombardo, dove verosimilmente il nordafricano si era rifornito della droga da spacciare nel Ponente ligure.

Eroina sequestrata e marocchino rinchiuso nel carcere di Imperia.