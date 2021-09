Biblioteca Universitaria e i luoghi di GenovaJeans, Parte dalla Biblioteca un tuor di visite guidate nella patria del famoso tessuto

Biblioteca Universitaria e i luoghi di GenovaJeans, sabato 4 e domenica 5 settembre, dalla Biblioteca Universitaria partiranno le visite guidate attraverso le location di GenovaJeans, la grande kermesse che sino a lunedì racconta la storia della celebre tela nata proprio nella nostra città, in epoca medievale.

«Un evento a livello internazionale che ripercorre la storia, l’evoluzione e l’innovazione del jeans, il tessuto più amato e utilizzato al mondo – commenta l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – GenovaJeans,

Quest’anno alla sua prima edizione, ha tutti i numeri per diventare un appuntamento fisso, in grado di attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero.

Abbiamo quindi organizzato un tour guidato che si snoda attraverso i luoghi della manifestazione, una serie di esperienze immersive e collegate tra loro da un immaginario filo blu.

Da via Prè e via del Campo sino al mercato di piazza Statuto, dal Museo Diocesano che espone i Teli della Passione, al Metelino con la mostra ArteJeans, sono solo alcune delle tappe di un percorso grande impatto ed interesse».

L’appuntamento è dunque alla Biblioteca Universitaria in via Balbi 40, sabato 4 settembre h 10.30 e 15.30, e domenica 5 settembre h 17.

La visita, che costa 8 euro, comprende radioguida e l’ingresso nelle sedi di GenovaJeans (Biblioteca Universitaria, Mercato Statuto, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Sottoporticato Palazzo Ducale, Metelino).

Green pass obbligatorio per gli over 12 anni, sono esonerati coloro che non possono vaccinarsi per certificati motivi di salute.

Prenotazione al link https://www.visitgenoa.it/genova-e-il-jeans-visita-guidata