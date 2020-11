Benevento-Spezia, Nzola: un sogno segnare in serie A

Lo Spezia supera 3-0 il Benevento in trasferta e Mbala Nzola trova per la prima volta in carriera la gioa di segnare una doppietta in Serie A: “Siamo contenti per i tre punti e anche per i miei primi gol in Serie A; la mia è stata una strada lunga, dalla Serie C fino alla massima serie e tutto è stato possibile grazie al lavoro quotidiano. Sognavo questo da quando ero piccolo, sono davvero contento per quanto fatto oggi, ma in ogni caso devo dire che la prestazione di tutta la squadra è stata strepitosa, abbiamo giocato bene e ci siamo meritati i tre punti.

Abbiamo tanti giocatori indisponibili, qualcuno è ancora fuori forma, ma tutti quelli che sono stati impiegati oggi hanno saputo dimostrare di meritarsi la categoria. Abbiamo fatto capire che vogliamo restare in Serie A a tutti i costi, battagliando su ogni campo fino alla fine della stagione.

Dedico i miei due gol di questa sera al mio procuratore, perché ha sempre creduto in me e quindi mi sernto di ringraziarlo, se sono qua è anche merito suo”.