BB Competition e Liberato Sulpizio: buone sensazioni dal Rally di Roma Capitale

La Spezia – È stato un ritorno soddisfacente, quello di Liberato Sulpizio sulle strade del Rally di Roma Capitale, appuntamento valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally. Il pilota laziale, portacolori della scuderia BB Competition, ha archiviato l’appuntamento tricolore in quarta piazza nel confronto dedicato al Campionato Italiano Rally Promozione ed in diciassettesima posizione assoluta – nella classifica che ha interessato i protagonisti del campionato europeo – reagendo con fermezza ad una prima parte di gara che lo avevo visto lamentare due forature ed un penalty di un minuto e cinquanta secondi legato ad un problema tecnico riscontrato a conclusione dell’ultimo tratto del sabato. Un problema ovviato – durante le operazioni di parco assistenza – dal team Autosole 2.0, struttura che ha messo a disposizione del driver frusinate e del copilota Alessio Angeli la propria Skoda Fabia Rally2 Evo, equipaggiata con pneumatici Michelin.

“Un resoconto positivo, sicuramente – il commento di Liberato Sulpizio – essendo arrivati a conclusione di una gara veramente difficile, dove il gran caldo si è fatto sentire. Tre giorni difficili, con il sabato che ci ha visto accusare qualche foratura di troppo ed alcuni problemi tecnici prontamente risolti dal team all’ultimo parco assistenza di giornata. Grazie alla squadra abbiamo avuto a disposizione, per le prove speciali della domenica, una vettura perfetta. Sono cose che succedono, fanno parte del gioco ma oggi posso ritenermi soddisfatto dei riscontri cronometrici e dei passi in avanti fatti. Aspetti che ci fanno guardare con fiducia al prossimo Rally 1000 Miglia”.

Il Rally di Roma Capitale ha garantito ai suoi protagonisti un’ambientazione di livello assoluto, con la prova inaugurale disputata di fronte al Colosseo. Grandi, i contenuti espressi dalla gara, con lunghezze “record” a livello europeo che hanno messo alla prova i principali attori del confronto continentale. Per BB Competition e Liberato Sulpizio un buon biglietto da visita in vista del prossimo appuntamento in programma, il Rally 1000 Miglia di fine agosto.

Da Roma a Lucca, per la quinta manche della Coppa Rally di Zona 6: sulle strade della Coppa Città di Lucca, BB Competition schiererà tre equipaggi. A cercare conferme dopo l’ottima prestazione espressa al Rally degli Abeti sarà chiamato Federico Rossi, pilota che tornerà al volante della Citroën C3 Rally2 utilizzata al Rally Il Ciocco, esemplare del team PRT. Al suo fianco siederà, nel ruolo di copilota, Giuseppe Bernardi. Obiettivo “Rally4” nella Coppa Rally di Zona 6 per Marco Betti, portacolori spezzino che sarà al via del confronto sulla Peugeot 208 messa a disposizione dal team V-Sport e che sarà assecondato “alle note” da Massimo Moriconi. Una presenza, quella di Betti, che potrebbe regalare a BB Competition la terza affermazione di classe dopo i brillanti riscontri del Rally Il Ciocco e del Rally di Reggello. Avrà a disposizione una Peugeot 208 Rally4, curata in campo gara da Miele Racing, Giuseppe Iacomini. Per l’alfiere del sodalizio ligure, affiancato da Simone Marchi, l’occasione di dare continuità di risultati ad una stagione che lo ha visto prevalere nel confronto di casse per ben due volte.