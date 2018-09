Battelli: Castellucci arrogante, per fortuna non tutti bravi come voi a fare crollare ponte

“L’Ad di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci dice che tutti sono in grado di costruire un ponte. Per fortuna che non tutti siano altrettanto bravi nel farli crollare. Non so voi ma a un mese dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova mi aspetterei più rispetto e meno arroganza”.

Lo ha scritto oggi su Twitter il genovese e varazzino d’adozione Sergio Battelli (M5S) neoletto parlamentare ligure e presidente della Commissione per le Politiche UE della Camera dei Deputati.

“I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con l’esplosione della cisterna di gpl a Bologna” ha dichiarato oggi Castellucci alla trasmissione Tv Porta a Porta di RaiUno rispondendo alla domanda se Fincantieri e Italferr possano fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del ponte di Genova.

“Questi – ha precisato inoltre Castellucci – non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata. Pensiamo di poter dare molto a Genova, in particolare un ponte ricostruito secondo il progetto di Renzo Piano insieme a Fincantieri nei più brevi tempi possibili”.