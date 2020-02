Batte forte il cuore degli Sport Invernali ad Artesina

Anche in questo fine settimana, Artesina si conferma località ideale per chi desidera trascorrere giornate a contatto con la neve in totale relax oppure destreggiandosi a bordo degli sci. Neve compatta, previsioni 70-180 cm con 12 impianti aperti e apertura dei collegamenti. Artesina family friendly con tanti spazi e attività per le famiglie e per i bambini. Un ampio parcheggio gratuito sotterraneo a due livelli, posto proprio nel cuore della località permette di raggiungere direttamente la Piazza Pedonale del paese, fulcro di tutte le principali attività.

Artesina si conferma cuore delle attività degli sportivi, a maggior ragione dopo aver ospitato le sessioni di allenamento della Nazionale femminile di sci alpino. Nello scorso week end le gare FISI Liguria con l’assegnazione dei trofei Billia e Città di Cengio, lunedì l’incoronazione dei nuovi campioni provinciali degli Studenteschi genovesi. Sempre a febbraio, nel week end di sabato 8 e domenica 9 le gare internazionali di sci della categoria Giovani. Giovedì 13 e venerdì 14 circuito internazionale Grand Prix Italia.