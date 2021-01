Bassetti: se in area gialla folle happy hour ci meritiamo nuove restrizioni

“Essere in area di criticità gialla non vuol dire far scattare un folle happy hour. Altrimenti ci meriteremo nuove chiusure”.

Lo ha dichiarato oggi il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San martino di Genova, in riferimento all’allentamento delle restrizioni di domani in Liguria e in altre regioni italiane che tornano in area di criticità gialla.

“Occorre essere tutti responsabili – ha aggiunto il prof. Bassetti – solo con l’appoggio e la consapevolezza di tutti ne usciremo.

Abbiamo tutti voglia di goderci la primavera e l’estate in maniera diversa.

È oggi il momento di non abbassare la guardia per raccogliere i frutti tra poco”.