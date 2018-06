Basket, sogno finito per il Cus: Pozzuoli in B

Il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin esce sconfitto dalla finale delle Final Four, parte della fase nazionale della Serie C Silver.

La vincente tra i Biancorossi e Pozzuoli avrebbe conquistato la Serie B. Campani più cinici nel momento decisivo e niente promozione per il CUS.

Il cammino è stato emozionante. Prima la vittoria per il secondo anno consecutivo del campionato di Serie C Silver nonostante due defezioni importanti come quelle di Edoardo Bestagno e Marcello Mangione. Poi il passaggio del turno nel concentramento contro Castellaneta e Alfa Catania, con vittoria contro i siciliani. Nella giornata di sabato la sorprendente vittoria contro il San Nicola Basket Cedro e ieri sera la sconfitta in finale.

Un’annata storica per i Biancorossi, che hanno quasi portato a distanza di anni la pallacanestro maschile nazionale. Grande rammarico, come è grande la percezione di quanto è stato fatto, con una compagine tutta ligure tra l’altro.