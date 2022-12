Basket – Resa dignitosa della Landini Lerici

Sconfitta al “Carrino” chiavarese dall’ Aurora la Gino Landini Lerici, seppur con onore, nella prima tappa di quella “2 turni” che domenica prossima 18/12 la vedrà ricevere l’altra capolista Follo al Palabiagini lericino (ore 18).

Biancorossi battuti infatti per 51-42, parziali 16-10, 30-18 e 45-33. Questi i punteggi individuali nella Landini: Travaglio 0, Converso 5, Santacroce 0, Coari 6, Hakmi 0, Tripodi 11, Giananti 2, Pipolo 0, Giambrocono 11, Spadoni 7, Rocchi 11, De Ferrari 0.

Per quanto riguarda gli altri risultati in quella che in Serie D maschile ligure di pallacanestro era la 1.a giornata del girone di ritorno… New Basket Ponente-Ospedaletti 71-63, Follo-Valpetronio 74-62, Villaggio Chiavari-Bvc S. Remo 70-63.

Questa la classifica che ne consegue; Follo e Aurora Chiavari punti 12; N. Basket Ponente 11; Valpetronio, Ospedaletti, Villaggio Chiavari 8; Landini Lerici 2; Bvc San Remo 0.