Basket Pegli secondo al torneo nazionale U-16 di Ostia

Il torneo “Mare di Roma Trophy”, disputato nel complesso sportivo di Ostia Lido, il Basket Pegli ottenere un risultato di prestigio con le Under 16 allenate da Ezio Torchia

Due successi contro Chieti e Talea nel girone eliminatorio, una brillante semifinale vinta per 71-68 contro Bergamo prima di arrendersi contro Costa Masnaga (72-49) in un’agguerritissima finale. Pegli, sul podio con un formidabile bronzo nell’estate 2019 al termine del campionato Under 16 femminile, dimostra ancora una volta la sua competitività.

Questo il pensiero di coach Ezio Torchia. “Un torneo che, arrivato in un momento della stagione dove per tradizione la nostra squadra è abituata a viaggiare, si è confermato utilissimo come verifica del lavoro svolto e per raccogliere indicazioni su quello da fare da qui a fine stagione. Tante sensazioni positive e buoni spunti, in un contesto di valore che ha visto scontrarsi molte delle migliori realtà Under 16. Ciliegina sulla torta la possibilità per le ragazze di fare da dimostratrici al Clinic di Coach Capobianco, come sempre chiaro, puntuale e motivante per tutta la platea. Dal punto di vista tecnico il meglio del panorama italiano, rappresentato da molte ragazze già nel giro delle nazionali di categoria, si è dato battaglia onorando il gioco dal primo all’ultimo incontro. Ottime individualità e buoni collettivi. L’organizzazione sempre al top, anche questa volta non ha sbagliato nulla. Le nostre ragazze tornano come al solito con un qualcosa in più nello zaino e un po’ di energie da recuperare. Ma va bene così! Il risultato alla fine è giusto e ci da stimoli. Proveremo già dal primo allenamento a lavorare per ridurre il gap con umiltà e consapevolezza. Un secondo posto comunque di notevole importanza”.