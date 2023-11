Basket – Match-clou per la Landini Lerici

Lerici – Nella 6.a giornata del campionato di Divisione Regionale 1 di pallacanestro maschile, attenzione sicuramente concentrata sullo scontro al vertice Landini-Tigullio S. Margherita a Montepertico domenica 12/12, ore 19: coi lericini secondi a 2 punti e con una gara in meno a causa dell’allerta (e forse senza Maccari).

L’allenatore landiniano Gabriele Ricci alla vigilia: “Loro secondo me sono la squadra più forte del campionato sia sul piano tecnico che su quello atletico e con ciò, credo di rendere l’idea del peso dell’impegno in arrivo, che pare pressoché proibitivo; di sicuro daremo tutto…”.

Da parte sua l’ Under 15 della Golfo dei Poeti Spezia, allenata dallo stesso Ricci nel contesto della strettissima collaborazione fra i due club, gioca contro la Pediatrica Livorno domenica alle 16 a Montepertico. L’ Under 17 della Golfo è invece di scena a Vado sabato alle quattro del pomeriggio.