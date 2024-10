Basket – Debutto sfortunato della Landini

Lerici – Alla Gino Landini Lerici non basta sostenere tre tempi supplementari 3, per inaugurare con una vittoria il proprio campionato di Serie C, al Palamoncrivello di Torino. Alla fine la spunta di 3 punti il 5 Pari (95-92).

“Purtroppo nella pallacanestro il pari non esiste – è l’amara considerazione di coach Gabriele Ricci al termine – altrimenti sarebbe stato il risultato più giusto. Non ho da rimproverare nulla ai miei giocatori, sono orgoglioso dell’atteggiamento che hanno avuto sino alla conclusione, solo qualche episodio ha deciso la gara e dispiace più per loro che per il risultato finale”.

Mister Gabriele ha messo in campo…Putti 12, Booker 19, Biaggini 19, Sacchelli 8, Gaspani Lorenzo 8, Albanesi 10, Poletto 2, Gaspani Leonardo 0, Tripodi 6, Cozma 0, Menicocci 9, Maccari.

Rimane appunto, come rimarcato da Ricci, una prestazione lericina decisamente all’altezza di quella che è loro nuova categoria all’indomani della promozione. Confortante inoltre che i due “top scorer” della squadra siano stati di netto proprio Booker e Biaggini, insieme, cioè i due rinforzi estivi su cui si punta tanto.

Per la cronaca i migliori realizzatori fra i torinesi sono stati Corino 25, Uteiye 17, Bonadio 11, Inglese 9, Bollito 12.

Queste infine gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Conference Nord-Ovest della categoria, era appunto la 1.a giornata; Amatori Savigliano-Us Livorno 91-78, Amici S. Mauro Torinese-Cus Genova 59-64, Area Pro2020 Piossasco-Campus Piemonte 85-92, Cus Torino-Abet Bra 80-62, Don Bosco Livorno-My Basket Genova 80-70 e Granda College Cuneo-Pallacanestro Vado Ligure 62-76.

Consegue la classifica: Cus To, Vado, Amatori S., D. Bosco Li, Campus, Cus Ge e 5 Pari To punti 2, Landini Lerici, Amici S. Mauro, Area Pro2020, My Basket, Us Livorno, Granda Cuneo e Abet Bra 0.

Le prime 8 ai playoff, salva la 9, dalla 10.a alla 13.a ai playout e la 14.a direttamente in Divisione Regionale.

Nella foto il finnico-statunitense Sebastian Booker