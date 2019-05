Basket, Cus batte Sarzana e vola in finale di C Silver

Impresa del CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari mercoledì sera sono stati capaci di superare Sarzana di coach Ricci in gara-4 delle semifinali Playoff di Serie C Silver, conquistando così la serie per 3-1.

Un successo che vale la terza finale consecutiva in Serie C Silver, raggiunta nonostante l’infortunio del miglior realizzatore Marco Dufour. Un successo ancor più importante se si considera la caratura dell’avversaria e l’aver ribaltato il fattore campo in favore dei sarzanesi in virtù della miglior classifica a fine Regular Season.

TABELLINO

CUS GENOVA vs SARZANA 79-78 (22-19; 34-38; 64-62)

CUS GENOVA: Bestagno 2, Vallefuoco S. 13, Bianco, Pampuro, Costacurta, Vallefuoco N. 22, Bedini 17, Zavaglio 16, Ferraro 6, Bertini, Sommariva, Mangione 3. Coach: Pansolin.

SARZANA: Albanesi, Casini 13, Bencaster 4, Fracassini 2, Palac 15, Melegari, Paulauskas 26, Tesconi, Stagnari, Pizzanelli, Santoni, Ferrari 17. Coach: Ricci.