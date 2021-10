Basket – A Montecatini la Tarros Spezia alla prima trasferta

Prima trasferta di campionato per la Tarros Spezia domenica 10/10, ore 18 al Palaterme di Montecatini, contro la Gema Montecatini Terme per la 2.a giornata del campionato di Serie C Gold toscana: arbitri Andrea Buoncristiano di Prato e Cosimo Zanzarella di Siena.

La squadra parte alle ore 15 dal Palamariotti spezzino, salvo clamorosissime sorprese in extremis al completo, meno male perché il “materiale umano” a disposizione di coach Maurizio Bertelà sembra essere in questa stagione sportiva leggermente meno rispetto alla scorsa. Insomma, i 6/7 normalmente sul parquet dovrebbero esserci tutti, poi in panchina coi giovanissimi si va un po’ più a rotazione.

<Morale buono – riferisce intanto il tecnico – del resto non si può essere già abbattuti dopo appena una giornata e in settimana infatti abbiamo lavorato bene>.

I bianconeri sono chiamati al riscatto, dopo la sconfitta alla 1.a giornata per 62-45, subita dall’ Amen Arezzo a domicilio, allo stesso modo saranno motivati gli avversari reduci dall’85-75 subito dal Legnaia; oltretutto ingresso libero per l’occasione, purché si abbia il greenpass, visto che il club in sostanza rivede il suo pubblico (a causa della pandemia) solo adesso dopo che l’aveva salutato ancora in B. All’esordio fra i toscani l’argentino Cosio che era bloccato da qualche lungaggine burocratica.

Per la cronaca non si tratta della compagine in cui milita l’ “ex” Federico Casoni, l’ala-pivot che molto bene ha fatto alla Spezia nella scorsa annata cestistica, ora sull’altra sponda montecatinese che è quella della Herons. Quest’ultima vittoriosa, negli anticipi di ieri, per 100-57 nella visita a Montevarchi al Webkorner Fides. A proposito, sempre in anticipo, gli aretini dell’ Amen sono invece stati sconfitti in casa dal Cosmocare Cus Pisa per 71-59.

