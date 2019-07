Basilico Night. Serata gastronomica colorata di verde

Basilico Night

Celle Ligure. 12 luglio 2019

Dopo Vin Per Focaccia ed Acciugalonga torna il terzo grande evento enogastronomico cellese: la Basilico Night!! Venerdì 12 luglio sarà una serata colorata di verde per celebrare una grande eccellenza ligure: il basilico!

22 locali del centro storico proporranno menù dedicati al più profumato degli aromi, in un ricco percorso per la valorizzazione dello streetfood di qualità. Tante idee sfiziose ed originali, abbinamenti tradizionali ed insoliti e poi il pesto: tutto da gustare lungo le vie del centro, secondo la tradizione del cibo di strada.

A partire dalle ore 19 saranno aperti i punti ristoro: si comincia in via Boagno con La Bisteccheria Bistronomia (tartare di fassona con crema di menta e basilico, sorbetto limone e basilico dei Giardini di Marzo di Varazze), Bar Focacceria I Giascia (focaccia al pesto, tire con salsiccia) e Ristopub La Ghironda (panetti con pesto, caprino e pomodori secchi, pasta fredda con pesto di olive, pomodorini, basilico e fiordilatte, birra). Nella seconda parte di via Baogno troviamo il Bar ‘A Battigia (polpettine di carne aromatizzate al basilico, crepes al pesto, focaccia ai cereali pesto e stracchino), la gastronomia Sapori e tradizioni (trofie al pesto, lasagne pesto e gamberi, frittelle di baccalà) ed il Bistrot 27 (cono di panissa al pesto e sangria melone, anguria e basilico).

Continuando in via Ghiglino troviamo l’Hosteria La Pesca (pasticcio di patate e baccalà gratinato con crema al basilico) e la Focacceria della piazza (parmigiana Portofino e focaccia al pesto), mentre in piazza Sisto IV, come sempre presenti i Bagni Vittoria (mozzarella in carrozza con cuore di pesto), i Bagni Olimpia (buccuncin au baxeicò ripieni di verdure e pesto fresco) e il Bar Milano (lasagne al pesto e ricotta). Proseguendo lungo via Consolazione si incontra la Gelateria Il Gelso Nero (gelato Profumi di Liguria, granita basilico speziato) e uscendo sul lungomare i Bagni Italia (testaroli al pesto con pomodoro fresco e calamari, sgonfiotti ai ceci e basilico, strudel al basilico) e i Bagni Ellida (lasagne al pesto della Mary, strudel salato con ricotta, zucchine e basilico, pannacotta la basilico).

Scendendo in piazza del Popolo, ecco le postazioni di Roxy Bar (ravioli di pesce con ragù di polpo in crema al basilico, sfogliata genovese chiusa con stracchino, patate, fagiolini e basilico) la Focacceria Tutt’Intorno (trofie o gnocchi al pesto, focaccia caprese pomodoro, mozzarella e gocce di pesto) ed il Ristorante Manhattan (zeppole con acciughe e basilico, frittelle di patate al pesto, lasagne al pesto con patate e fagiolini, gamberoni con crema al basilico). Proseguendo lungo via Pescetto, si incontra il Ristorante Mille Volte (focaccione pesto, stracchino e gamberi, tonno al sesamo e fiori di zucca, con ricotta e salsa al basilico), il Ristorante San Bastian (zembi ripieni di pesto al tocco di acciughe), Tutifruti (crepes Irene con pesto e stracchino) e Public (arancini con pesto e mozzarella, selezione di birre, cocktail Flirt Club). Si chiude il percorso con il ritorno sul lungomare presso i Bagni Ligure (polpo croccante con schiacciata di patate e basilico, totani fritti con salsa basilico e limone, parmigiana di triglia e zucchine al basilico e menta)

La Basilico Night non è solo streetfood, ma tanti eventi, a partire dalla musica: in piazza del Popolo si esibiranno Eliana Zunino e Giangi Sainato in un concerto dedicato alla grande musica d’autore per voce e chitarra, mentre in piazza Sisto IV ci sarà Enzo Cioffi voce e chitarra per una serata tutta dedicata al latin jazz. Si chiude in San Bastian, presso il Public con Luconbass (Vinyl selecta funk soul eletrco dnb). Tante attività per i bambini sul lungomare Colombo, all’altezza di piazzetta Costa, grazie a due differenti laboratori: Sogni in barca (costruzione di una piccola barchetta in legno con materiali di recupero a cura di Agorà Cooperativa Sociale) e La lanterna del Sig. Basilico (costruzione di una lanterna magica in compagnia del Sig. Basilico e letture a tema a cura di Barbara Cerutti). Spazio anche alla moda con la sfilata itinerante a cura di Sacanò Bags di Patrizia Zunino. Body painting, acconciature e sfilata lungo le vie del centro storico in collaborazione con i negozi di abbigliamento e Daniela Hair Studio. Grande appuntamento in via Boagno con L’Arte del Fuoco: costruzione di un forno di canne e carta, incendiato a legna per la cottura della ceramica, a cura di Guido Garbarino, Marcello Mannuzza e Caterina Ricci. Alle ore 22.45 la magia dell’apertura del forno e delle fireballs…

La manifestazione, a cura del Comune di Celle Ligure su progetto organizzativo del Consorzio Promotur è inserita fra gli eventi della rassegna di artigianato vivo ligure Mand’Ommu, in programma dal 10 al 13 luglio.

Consorzio Promotur:

tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it

Iat Celle Ligure:

tel. 019/990021 infoturismocelle@comunecelle.it

Comune di Celle Ligure:

