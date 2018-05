Baseball, Cairese vince contro Jack Torino

La Cairese sembra aver trovato il ritmo giusto, domenica a Cairo contro i Jack Torino, si è vista una bella partita e i padroni di casa hanno portato a casa il risultato al termine di un incontro combattuto.

Si parte con Baisi e Marenco in batteria, Sequera in prima base, Bloise in terza, in seconda Sulsenti, interbase Bellino, gli esterni partendo da sinistra sono Zaharia, Sechi, e Gandolfo, battitore designato Torello.

La partita inizia in salita con qualche incertezza di Baisi che consente ai piemontesi di segnare 4 punti solamente nel loro primo turno offensivo, ma nonostante lo sbandamento iniziale i padroni di casa riescono a reagire subito segnando due punti, sfruttando al massimo le valide di Sechi, Marenco e Sequera.

L’incontro prosegue in equilibrio, il partente Baisi riprende il controllo e zittisce le mazze ospiti, mettendo a segno 10 eliminazioni al piatto nel resto dell’incontro, ma I Jacks, squadra mai doma, non ci stanno a approfittando di un’incertezza difensiva allungano, segnando il quinto punto.

La settima ripresa è il momento di chiamare Andrea Buschiazzo sul monte, su di lui i Torinesi sfruttano al meglio uno strikeout con palla persa del ricevitore e caparbiamente segnano il sesto punto e sembra che sia un duro colpo per i biancorossi. Ma quando i valbormidesi ritornano in battuta mettono subito in chiaro che l’intenzione di restare in paritta, Bloise batte valido seguito da Zaharia, Sechi e Marenco, riuscendo ad arrivare sotto di un solo punto dai Jacks.

Buschiazzo impeccabile all’ottavo inning contiene le mazze avversarie, aiutato da una presa in tuffo di Zaharia. Al cambio Torello spara una lunga battuta oltre l’esterno sinistro che frutta un doppio, Scarrone entra a correre su di lui e l’incontenibile Zaharia batte un triplo che vale il pareggio. Riuscendo poi a segnare anche il punto del 7-6 sulla valida interna di Sulsenti.

L’inerzia della partita ormai è cambiata in favore dei Valbormidesi che, grazie ad un doppio gioco difensivo su una bella giocata di Marco Sechi, chiudono il nono inning senza subire punti, portando a casa una vittoria sofferta ma fortemente voluta.

Bilancio decisamente positivo considerando anche il valore degli avversari, finalmente le mazze hanno fatto il loro lavoro e globalmente il gruppo si è dimostrato affiatato e positivo anche quando gli episodi stavano girando a favore degli avversari.

Domenica trasferta impegnativa ad Aosta sperando di ripetere la bella prestazione.