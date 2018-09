Baseball, Cairese e Sanremo protagoniste in Coppa Liguria

Dopo la parentesi estiva dedicata ai tornei riprende l’attività federale con la Coppa Liguria; orfani dalla società Genovese dei Rookies il primo appuntamento vede Cairese e Sanremo affrontarsi sul diamante Valbormidese. Nella prima partita si affrontano le formazioni under 12 , la Cairese si schiera con Bruno in pedana, Raddi a ricevere, Rosso in prima base, Rozio in seconda , Toffanello in terza , Garra interbase e all’esterno a partire da sinistra Sciandra , Chiarlone e Chiara.

Si parte subito forte segnando 4 punti a suon di valide, doppi per Rosso e Garra, singolo per Bruno e Raddi spinti poi a casa da Toffanello. La reazione dei rivieraschi è contenuta dalla prestazione impeccabile di Bruno sul monte che concede un solo punto nella prima ripresa; nella terza ripresa i biancorossi allungano ancora con la valida di Garra spinto a casa dal fuori campo di Bruno. Nella quarta ripresa arriva il momento delle sostituzioni : Garra va a ricevere, Chiarlone sul monte, Raddi in terza e Toffanello al centro e l’inerzia della partita non cambia Chiarlone sempre più sicuro in pedana subisce due soli punti in tre riprese mentre in attacco i doppi di Garra e Chiara e le valide di Sciandra, e Raddi portano il risultato finale sul punteggio di 11 a 3 per la Cairese.

Da sottolineare anche l’esordio ufficiale di Pettinato Mattia”

Nel pomeriggio si sono affrontate le formazioni Under 15. La Cairese si dispone in campo con la formazione seguente : Castagneto sul monte coadiuvato da Torterolo Davide a ricevere, Bussetti in prima base ,Franchelli in seconda , Ariaudo in terza, interbase Torterolo Andrea e in campo esterno a partire da sinistra Buschiazzo, Pepino e Leoncini. La partita scorre veloce per due riprese ma nella terza il Sanremo sferra un attacco che vale 5 punti a suon di valide ; la reazione Biancorossa stenta a reagire e pur bloccando le mazze avversarie non riesce ad essere convincente in fase offensiva. Solo Pepino sembra crederci e prima con un Fuori campo poi con un doppio porta la Cairese ad un solo punto dai Matuziani , seguito dalle valide di Bussetti e Torterolo Andrea. Quindi risultato finale 6 a 5 per il Sanremo, partita strana durante la quale sicuramente gli ospiti hanno dimostrato più determinazione; resta da sottolineare la bella presa all’esterno di Cavallo e l’out a Casa a basi piene Ariaudo-Castagneto.

Prossimi appuntamenti Domenica 23 a Finale per la categoria under 15 il doppio incontro con i Cubs, mentre il Minibaseball ad Aosta a disputare un torneo, mercoledì 26 a Cairo l’under 12 giocherà sempre con i Cubs Albisola .