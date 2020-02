Bar di Savona vende pesce surgelato per fresco

Titolare denunciato di Nas per tentata frode

Il titolare di un bar di Savona è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Genova per tentata frode in commercio in quanto vendeva pesce surgelato per fresco.

I militari hanno anche sequestrato cinque chili di pesce.

Sempre i Nas di Genova, nell’ambito dei controlli effettuati durante i fine settimana dei mesi di gennaio e febbraio nei locali della movida hanno effettuato dieci controlli e non hanno riscontrato alcun illecito. A testimonianza che la nostra regione ha standard di servizio di buona qualità.