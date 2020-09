Banca Carige ha finanziato con un milione di euro il programma di crescita di Cosmo Costruzioni Moderne, azienda genovese con una affermata tradizione nel settore dell’edilizia.

«Con Cosmo Costruzioni Moderne si aprono nuove prospettive che pongono le basi per una collaborazione importante con Carige» Spiega Gianfranco Lertora, Area Manager Genova Centro di Carige. Con il finanziamento sarà sviluppato il programma di crescita che l’azienda genovese sta sviluppando per cogliere le opportunità per il settore edilizio previste con il decollo del Superbonus 110%.

Il finanziamento erogato dall’istituto di credito genovese in parte supportato dalle garanzie pubbliche previste dal Decreto Liquidità, sosterà la crescita che Cosmo Costruzioni Moderne ha mantenuto negli ultimi anni, nonostante le difficoltà del settore, e a cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal Super bonus edilizio.

Un ambito complesso, che richiede approfondimenti da parte dei potenziali beneficiari, in cui si prospetta una stretta collaborazione che unisca la competenza a 360° nel campo edilizio di Cosmo Costruzioni e l’expertise finanziaria e normativa di Banca Carige e del team di specialisti che la banca ha messo in campo per accompagnare la clientela in questo non semplice iter.

«Siamo molto soddisfatti di aver concluso un’operazione che ha per noi un significato che va ben oltre l’importo dello specifico finanziamento ̶ commenta Gianfranco Lertora ̶ Cosmo Costruzioni Moderne è una realtà affermata in un settore da sempre trainante per l’economia e si apre oggi a nuove prospettive che pongono le basi per una collaborazione davvero importante». Paolo Marini, Amministratore unico di Cosmo Costruzioni Moderne dichiara:

«Banca Carige ha saputo interpretare le nostre esigenze finanziarie e darci risposte in tempi rapidiIinsieme alla banca proseguiamo nei nostri piani di sviluppo grazie alle opportunità offerte l’introduzione del Superbonus 110 % in tema di valorizzazioni di carattere energetico e di strutture antisismiche». ABov