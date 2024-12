Babbo Natale in vacanza a Santa Margherita Ligure

Eventi natalizi da non perdere

Santa Margherita Ligure si prepara ad accogliere Babbo Natale per una sosta speciale nella splendida località ligure, che, dopo la lunga notte di consegna regali, ha deciso di fare una pausa dalla sua Casa a Govone (Piemonte), nel cuore del Magico Paese di Natale. La cittadina ligure, rinomata per la sua bellezza in ogni stagione, offre un ambiente ideale dove la tradizione natalizia e lo spirito delle festività si fondono, rendendola una meta perfetta per celebrare il Natale.

Eventi natalizi a Santa Margherita Ligure

Due eventi speciali, pensati per famiglie e bambini, renderanno il Natale a Santa Margherita Ligure ancora più magico, offrendo l’opportunità di immergersi nell’atmosfera del Magico Paese di Natale, una manifestazione che ha animato anche le città di Asti, Govone e San Damiano d’Asti dal 16 novembre al 22 dicembre, con mercatini, Babbo Natale, elfi e il Presepe Vivente.

Sfilata di Babbo Natale e degli elfi

Il primo evento si terrà il 28 dicembre. Babbo Natale, accompagnato dai suoi fidati elfi e dagli sbandieratori del Palio di Asti “A.S.T.A.”, attraverserà le vie del centro di Santa Margherita Ligure in una suggestiva sfilata natalizia. Il corteo partirà alle ore 15:00 da Piazza San Siro, con una sosta in Piazza Caprera per proseguire verso i Giardini a Mare, dove sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale. Gli sbandieratori, che hanno già incantato il pubblico durante la serata inaugurale del Magico Paese di Natale ad Asti, promettono di regalare emozioni indimenticabili anche a Santa Margherita.

Apericena di beneficenza a Villa Durazzo

La giornata proseguirà con un evento solidale a partire dalle ore 18:30. L’apericena di beneficenza si terrà nella splendida Villa Durazzo, dove Babbo Natale e i suoi elfi arricchiranno l’atmosfera con giochi e animazioni natalizie per tutti. L’evento, organizzato dallo Scoglio di Sant’Erasmo, ha un costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, con tutti i proventi destinati in beneficenza a favore delle pubbliche assistenze e dell’AVIS. Gli ospiti sono invitati a indossare un maglione natalizio per aggiungere un tocco di allegria alla serata. Per prenotazioni, è possibile scrivere a prenotazioni@villadurazzo.it.

La Fabbrica dei giochi di una volta

Il 4 gennaio Santa Margherita Ligure ospiterà un altro evento imperdibile: “La Fabbrica dei giochi di una volta”. Nei Giardini a Mare, dalle ore 10:00 alle 18:00, i bambini avranno l’opportunità di scoprire la magia dei giochi tradizionali, accompagnati da animatori in costume natalizio. Questa iniziativa mira a riscoprire il piacere autentico del gioco, offrendo un’esperienza unica in un’atmosfera che riporta alla memoria le festività di un tempo.

Santa Margherita Ligure: una meta ideale per il Natale

Santa Margherita Ligure, con il suo fascino senza tempo, è la destinazione perfetta per chi cerca una vacanza nataliziaimmersa nella magia delle festività. Gli eventi proposti, tra sfilate, mercatini e iniziative per bambini, offrono l’opportunità di vivere il Natale in Liguria in un contesto incantevole, dove il Magico Paese di Natale si fa sentire anche lontano da Govone.