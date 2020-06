Autostrade liguri nel caos: ecco tutti i cantieri e tratti chiusi da stanotte a domattina

A partire da oggi, il bollettino di Autostrade per l’Italia sui lavori programmati in Liguria verrà diffuso ogni giorno.

Lo hanno annunciato stasera i responsabili di Aspi.

Ecco il programma dei cantieri di stanotte fino a domani mattina.

“La stazione di Masone rimarrà chiusa in entrata anche nella giornata di domani per consentire il termine delle verifiche geotecniche in corso attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie senza la possibilità di deviare il traffico sulla carreggiata opposta.

A10 Genova-Savona: chiusura notturna del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova per attività di ispezione delle gallerie Don Gunella, Sestri, Cantarena, Chiesa, Pallavicini Doria, Lupo, Rexello, San Paolo della Croce e Pegli.

Non sarà possibile disporre di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti.

In tal caso verrà mantenuta l’uscita obbligatoria a Genova Pra’.

Attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie con possibilità di deviazione sulla carreggiata opposta.

A10 Genova-Savona: chiusura notturna della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova. Chiusure notturne per altri interventi.

A7 Milano-Genova: chiusura dell’entrata della stazione di Busalla, verso Serravalle / Milano.

Chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova.

Chiusura del tratto Serravalle-Tortona verso Milano di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali.

A10 Genova-Savona: chiusura del ramo di allacciamento A10 Genova-Savona/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Savona ed è diretto verso Alessandria / Gravellona Toce.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 10, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria / Gravellona Toce”.