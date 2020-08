Autostrade della Liguria | Ancora code di domenica nel week da bollino rosso

L’aggiornamento delle 15.00: sulla A12 code di 1 e 2 chilometri

Dopo un sabato di code, rallentamenti e passione, la domenica di questo weekend da bollino rosso, non è da meno sulle autostrade della Liguria.

Ci sono ancora code e rallentamenti a causa dei numerosi cantieri e chiusure sulla rete autostradale.

Ieri, sabato, in tanti si sono spostati in direzione delle riviere dalla Lombardia e dal Piemonte e si è arrivati ad avere fino ad una coda di 10 chilometri sulla A12.

Questa mattina i disagi sono proseguiti sulla A12 per i cantieri presenti con rallentamenti tra Rapallo e Chiavari.

Attualmente alle 15.00 si reigstra sulla A12 una coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori e sempre sulla A12 in direzione Rosignano, una coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari sempre per lavori.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do