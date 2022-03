Autografi non firmati, mercoledì 9 marzo a Palazzo Ducale, il ruolo dell’artista alle soglie dell’età moderna

Mercoledì 9 marzo alle ore 18:30, presso la sede della Società di Letture Scientifiche a Palazzo Ducale, il ciclo di incontri “Particolari – l’arte raccontata dei dettagli” prosegue con un terzo appuntamento dedicato agli autografi sulle opere d’arte.

Perché la maggior parte dei dipinti antichi non sono firmati? È la domanda più frequente che viene rivolta al restauratore da chi, pur essendo estraneo al mondo dell’arte, ne è attratto e incuriosito. Oggi consideriamo inscindibile la firma dall’opera: è un elemento di riconoscimento e di valorizzazione. Non sempre è stato così e gli “autografi non firmati” ci dicono che la rarità della firma nelle opere del passato ha ragioni storiche e culturali e spesso, purtroppo, anche di conservazione.

Dopo la laurea in Filosofia, Franca Carboni si è formata professionalmente presso il Corso di Conservazione e Restauro tenuto dall’Accademia Ligustica negli anni 1974- 1977. Dal 1978 lavora su opere appartenenti ad enti pubblici e collezionisti.

Gli appuntamenti del ciclo saranno incontri della durata di circa 40 minuti, sempre gratuiti, che si terranno in presenza presso la sede della Società di Letture Scientifiche (Palazzo Ducale). Si potrà seguire la diretta anche via Zoom, il link per collegarsi è disponibile sul sito dell’Associazione http://museo.accademialigustica.it.

Per accedere ai locali è necessario il greenpass rafforzato secondo le normative Covid.

Tra i prossimi relatori: Mariangela Bruno, Clelia Galassi, Maria Flora Giubilei, Matteo Fochessati, Giulio Sommariva, Margherita Priarone, Franco Boggero, Miriam Failla