Auto prende fuoco, conducente salvato da tre coraggiosi universitari

E’ successo questa notte a San Fruttuoso, l’auto aveva avuto un incidente

Questa notte, intorno alle 4.55, si è verificato un incidente d’auto in via Marsano, angolo via Donghi all’altezza del negozio Acqua & Sapone con il mezzo che è finito contro un muro.

L’auto per l’impatto ha preso fuoco.

Il conducente dell’auto è rimasto bloccato all’interno del mezzo.

Per fortuna sul posto c’erano tre giovani universitari che stavano passando in zona e lo hanno coraggiosamente salvato malgrado le fiamme.

Sul posto un’ambulanza della OV Squadra Emergenze, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

Il conducente, in stato di ebbrezza, è stato portato, in codice giallo, al vicino Ospedale San Martino.

Le fiamme hanno raggiunto il retro del negozio Acqua e Sapone, che a sua volta è stato danneggiato dall’incendio.

Il video dell’auto in fiamme