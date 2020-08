Auto aziendale noleggio a lungo termine

Auto aziendale: perché conviene un noleggio a lungo termine?

Sei interessato ad un’auto aziendale? Preferisci acquistarla o noleggiarla? Vediamo quali sono i vantaggi di un noleggio a lungo termine di un’auto aziendale.

Molto spesso le auto aziende si rivelano come un vero e proprio affare. Tuttavia è importante sapere che vi sono alcuni particolare da tenere in considerazioni. Partiamo dal principio.

Cosa sono le auto aziendali?

Le auto aziendali sono quelle automobili già immatricolate, che vengono intestate ad un’azienda, ad una società oppure ad una Partita Iva ed il loro utilizzo è esclusivamente lavorativo.

Solitamente si tratta di auto che hanno percorso circa 20.000 chilometri.

Queste auto vengono scelte dalle società perché noleggiandole è possibile usufruire di detrazioni fiscali molto vantaggiose.

Come scegliere un’auto aziendale?

Scegliere un’auto aziendale vuol dire prima di tutto provare ad inquadrare l’uso che se ne farà e le esigenze a cui il veicolo dovrà corrispondere. Ad esempio, essendo un’auto utilizzata dall’azienda in qualche modo avrà anche la responsabilità di rappresentarla: per questo grande peso, nella decisione, hanno design ed estetica. Non può essere però presa alla leggera la valutazione tecnica del veicolo, per la quale bisognerà stare attenti alla prestazione, al basso consumo, al comfort e alla presenza di optional.

Perché acquistare o noleggiare un’auto aziendale?

Le imprese possono sia decidere di noleggiare che di acquistare auto aziendali, per poter usufruire di detrazioni fiscali. Nel caso si opti per l’acquisto di un’auto aziendale usata un modello perfetto potrebbe essere una Audi a3 usata.

L’Audi è senza ombra di dubbio una scelta estetica di grande impatto, dal carattere professionale e raffinato. Tale soluzione tuttavia vanta anche moltissimi vantaggi dal punto di vista tecnico. Sarà per questo che spesso la si vede come auto scelta e usata da dirigenti, imprenditori e professionisti di grandi imprese.

Scegliere un’auto aziendale comporta numerosi vantaggi rispetto ad un’auto nuova. Il primo vantaggio è inerente al costo, sicuramente più economico. Il noleggio è infatti una soluzione che viene preferita soprattutto per la possibilità di risparmiare non solo sui costi che invece richiederebbe un veicolo acquistato, ma anche sui costi di manutenzione, assicurazione e di eventuali guasti, che in questo caso sarebbero nulli.

Esistono tuttavia diverse ragioni per le quali un’azienda farebbe bene a pensare al noleggio (a anche all’acquisto) di un’auto aziendale. Scopriamone qualcuno.

I vantaggi offerti all’azienda

L’impresa può ottenere delle deduzioni con l’acquisto di un’auto aziendale. Se questa è affidata ad uso promiscuo essa può accedere ad una deduzione Iresal 70% relativa alla spesa sostenuta per l’acquisto e la gestione del veicolo.

Bisogna comunque precisare che il datore di lavoro avrà accesso a tale soluzione solo se il dipendente a cui l’auto viene affidata ne disporrà per la maggior parte del tempo ricavato dal periodo di imposta. Se, al contrario, l’auto aziendale è assegnata al dipendente unicamente per uso personale, occorrerà allora calcolare il valore tassabile prendendo a riferimento le tabelle Aci sulla percorrenza stabilita di 15 mila chilometri. In questo caso non va tenuta in conto la riduzione prima del 70% per l’uso promiscuo prima citato.