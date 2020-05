Aut Aut 357: reddito di quarantena e permessi di soggiorno per tutti gli irregolari

“Stamattina abbiamo attraversato le strade della nostra città e ci siamo messi in fila con cartelli che mostrassero le nostre rivendicazioni per questa fase due”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del centro sociale Aut Aut 357 di via delle Fontane a Genova.

Tra i cartelli mostrati per strada durante la manifestazione, anche quello con la scritta “Nessuno è illegale. Permesso di soggiorno per lavoro per tutte le persone senza documenti” riferendosi alle recente sanatoria del Governo Conte a favore degli immigrati irregolari.

“È necessario – hanno aggiunto – trovare modi per portare la nostra voce nello spazio pubblico in sicurezza. Perché se possiamo lavorare e consumare, possiamo anche dissentire, lottare e manifestare.

Non ci bastano le briciole del ‘Decreto Rilancio.

Vogliamo reddito, casa, diritto alla salute e all’istruzione per tutti. In fila, non in riga”.