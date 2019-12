Austriaco in stato di ebbrezza sfreccia in Porsche per le vie della Spezia: denunciato

Questa notte un austriaco in vacanza con la compagna alla Spezia stava sfrecciando a folle velocità nel centro cittadino con la propria auto, quando è stato fermato dalla polizia e denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Il trentenne era alla guida di una Porsche Cayenne, quando è stato notato da una volante mentre procedeva a velocità sostenuta e zigzagando in via Gramsci con direzione via Chiodo.

Ne è nato un inseguimento che si concludeva in via Diaz, dove il veicolo è stato fermato e sottoposto a controllo di polizia.

Gli agenti si sono accorti che il conducente emanava alito vinoso e barcollava vistosamente, quindi lo hanno sottoposto a test alcolemico con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale giunta in supporto.

L’esito dell’esame non ha lasciato dubbi agli operanti, risultando oltre il triplo di quanto ammesso per legge.

Condotto in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso, ne è uscito alcune ore dopo rimediando una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e diversi verbali per le violazioni al Codice della Strada commesse, tra cui la guida senza patente ed il fermo amministrativo della Porsche che è stata immediatamente affidata ad un’autorimessa convenzionata.