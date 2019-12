Sudamericano in fuga dopo sparatoria a Grosseto, fermato a Ventimiglia

Era ricercato dalla polizia per una sparatoria a Grosseto. L’uomo, in fuga, aveva ferito, con dei colpi di pistola, due stranieri, uno dei quali, un quarantenne colombiano, è poi deceduto.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso a Grosseto.

Da una ricostruzione la polizia lo avrebbe bloccato in autostrada, a bordo di un’auto a Ventimiglia.

Da una prima ricostruzione, il quarantenne, poi deceduto e l’altro ferito, un senegalese ricoverato in prognosi riservata, si sarebbero presentati sotto casa dell’uomo, un sudamericano che ha poi sparato, in viale della Pace a Grosseto.

In particolare, i due, arrivati in auto, sarebbero scesi e poi, dopo aver suonato alla porta, rimontati a bordo della vettura come per aspettare l’uomo.

Quest’ultimo uscito di casa, si sarebbe avvicinato all’auto e avrebbe sparato colpendo il senegalese alla spalla e al torace e il colombiano alla testa.

Quest’ultimo era alla guida della macchina e avrebbe anche cercato di allontanarsi con la vettura finendo però contro un’auto in sosta. L’uomo che aveva sparato era poi fuggito.

Sul movente sono aperte diverse ipotesi, fra cui anche quella di un regolamento di conti.