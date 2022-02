AUDIO I Il weekend delle tre squadre liguri di Serie A

Partita difficilissima per il Genoa, profondamente rinnovato dal mercato di Gennaio, che va all’Olimpico (sabato 5 febbraio, ore 15.00) ad affrontare la Roma, con l’imperativo di fare punti per alimentare le speranze di salvezza.

La Sampdoria invece gioca a Marassi (domenica 6 febbraio, ore 15.00) contro il Sassuolo, con la rabbia di mettersi alle spalle un periodo profondamente negativo.

Viaggia in direzione Salerno invece lo Spezia, la squadra ligure con meno problemi, per affrontare il fanalino di coda Salernitana, ultima in classifica ma determinata a giocarsi cara la pelle sino in fondo.

L’audio commento del Giornalista Ex RAI e Mediaset Giancarlo Moscatelli (cliccare sotto):