“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Atp servizi informa che il servizio bus subirà una serie di rilevanti modifiche a seguito del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172.

Ci sarà una intensificazione del servizio e della sanificazione e igienizzazione dei mezzi in movimento. L’attività è stata intensificata durante lo svolgimento del servizio, con personale Atp che raggiunge i veicoli ai capolinea durante le soste, per disinfettare le parti di contatto quali mancorrenti, pulsanti, maniglie, profilature sedili, sostegni, cruscotto, volante di guida.

La sanificazione è stata affidata alla ditta Ecoclean di Chiavari, che si è aggiudicata l’appalto. I bus saranno sempre igienizzati quotidianamente nelle rimesse, con prodotti specifici a base di cloro e di sali quaternari di ammonio. ABov

Ecco, giorno per giorno come sarà il servizio:

23 dicembre zona gialla – ultimo giorno di servizio invernale feriale scolastico

24 dicembre zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

25 dicembre zona rossa – nessun servizio

26 dicembre zona rossa – servizio invernale festivo

27 dicembre zona rossa – servizio invernale festivo

28 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

29 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

30 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

31 dicembre zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

1 gennaio zona rossa – nessun servizio

2 gennaio zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

3 gennaio zona rossa – servizio invernale festivo

4 gennaio zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

5 gennaio zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

6 gennaio zona rossa – servizio invernale festivo

7 gennaio zona gialla – primo giorno di servizio invernale feriale scolastico.