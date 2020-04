Atp | Corriere gratis per medici, infermieri e oss. Servizio Chiamabus

Atp Esercizio ha deciso fino a che non sarà finita l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19, tutto il personale medico, infermieristico, socio sanitario, impegnato in questi giorni a lavorare nelle strutture sanitarie di qualsiasi tipo ospedali, Rsa e ambulatori o nei rispettivi studi medici, potrà viaggiare a bordo dei mezzi di Atp Esercizio in maniera del tutto gratuita.

In caso di controllo, che come noto da quando è iniziata l’emergenza viene effettuato a terra presso capolinea e fermate, ai viaggiatori che rientrano in queste tipologie professionali sarà sufficiente mostrare la tessera di iscrizione all’albo di riferimento o quella relativa al proprio posto di lavoro.

«Ringrazio il presidente Atp, Enzo Sivori, per avere attuato questa iniziativa. Dare la possibilità di viaggiare gratis a chi oggi lavora in prima linea contro il virus è una goccia nel mare della grande solidarietà. Ma è comunque importante» – dice Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana.

Il servizio di gratuità per medici e infermieri vale anche rispetto al nuovo si sistema di bus a chiamata avviato proprio quest’oggi.

Atp Esercizio ha rivisto completamente il servizio di trasporto, stabilendo una razionalizzazione del servizio che estende la modalità dell’orario di servizio festivo invernale a tutti i giorni della settimana e a tutte le linee.

Questo è stato deciso per rispondere alle nuove esigenze emerse dal decreto che di fatto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ anche attivo il servizio di trasporto a prenotazione “Chiamabus” per le giornate dal lunedì al venerdì “con modulazione giornaliera” dalle ore 05.00 alle ore 19.00.

Oggi sono state già 130 le telefonate di altrettanti passeggeri interessati.

Il sistema di bus a chiamata verrà reso disponibile laddove siano del tutto assenti le corse di linea.

Chi fosse interessato può telefonando al seguente numero verde: 800499999. Il numero sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato).

La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa.

Le corse saranno effettuate, di norma, in base all’ordine di prenotazione. L’utente dovrà avvisare in caso di disdetta della prenotazione per cause proprie. L’utente sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa. L’utente dovrà tassativamente essere munito di autocertificazione ai sensi del Dpcm del 22 marzo, per la verifica.

Per informazioni rimangono operativi sia il canale Telegram, sia il numero dedicato 0185/373323.