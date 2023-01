Atalanta-Spezia 5-2, Gotti: Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto

Non bastano i gol di Ekdal e Verde ad evitare allo Spezia la sconfitta in Coppa Italia. Al termine della gara contro l’Atalanta, il tecnico aquilotto Luca Gotti commenta così la prestazione della sua squadra:

“Soprattutto nel primo tempo la catena di sinistra ha sofferto, loro ovviamente sono stati molto bravi e in diverse occasioni hanno fatto giocate di pregio, noi non siamo stati sempre puntuali nelle chiusure e abbiamo pagato a caro prezzo questa loro qualità.

Ho cercato di dare spazio a chi finora ha giocato meno, ma quei giocatori devo metterli all’interno di una formazione che sia il più competitivo possibile. Anche perché affrontavamo una squadra in fiducia come l’Atalanta, contro la quale avevamo bisogno di puntare comunque su quei due/tre giocatori che ti permettono di fare salire la squadra grazie alle loro qualità. Mi riferisco alla scelta di Holm e Nzola, per cercare di gestire il campo contro l’Atalanta.

Verde mi è piaciuto, ha fatto diverse giocate di qualità, dando tutto se stesso. Ovviamente non è stata una partita semplice per la nostra fase offensiva, ma comunque il ragazzo ha fatto una prestazione di sacrificio, impreziosita dal gol.

L’atteggiamento iniziale della squadra è stato molto buono. Dopo che vai sotto per due volte nel risultato c’è il rischio che poi prendi l’imbarcata, invece i ragazzi sono stati molto bravi a rimanere attaccanti alla gara e dico che prima del 4-2 ero convinto che l’avremmo ripresa. Il quarto gol invece ha ridato quella forza all’Atalanta che le ha permesso di chiudere con un risultato che francamente non mi piace.

Esposito ha caratteristiche specifiche, ha un’ottima personalità e un’ottima gestione della palla. Mi è piaciuto il suo impatto sulla gara, discuterò poi con lui sul come vedo io alcune giocate, su quali sono le posizioni preventive che voglio da lui, chiaro che non potevo chiedere tutto e subito a un ragazzo che faceva il suo esordio in un contesto di questo tipo. In ogni caso la sua prestazione mi ha convinto”.