Atalanta-Samp, Ranieri: Abbiamo giocato una buona gara

Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria. Dopo Fiorentina e Lazio, i blucerchiati piegano anche l’Atalanta a domicilio e Claudio Ranieri non può che sorridere. «Abbiamo fatto una buona gara, soffrendo nei primi venti minuti – dichiara a caldo il tecnico doriano -. Poi abbiamo acquisito fiducia e consapevolezza: l’Atalanta ha ventidue leoni e se non stai attento ti asfalta, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi».

Classifica. Alla vigilia il tecnico aveva chiesto determinazione ai propri ragazzi e il gruppo ha risposto presente. «Noi non dobbiamo avere paura, avevamo già fatto bene contro Fiorentina e Lazio e ai miei ragazzi chiedo che giochino sempre con coraggio – conclude Ranieri -. È troppo presto per guardare la classifica, mancano 31 punti per stare tranquilli. La passata stagione siamo stati troppo sott’acqua, quest’anno dobbiamo fare le cose bene dall’inizio. Il derby? Sappiamo quanto ci tengano i tifosi: dobbiamo lavare quella sconfitta dello scorso campionato».