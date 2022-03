Atalanta-Genoa 0-0, l’ex Gasperini: Onore al Grifone

L’ex tecnico del Genoa Gasperini, protagonista con l’Atalanta nelle ultime cinque stagioni, commenta il pari del Gewiss Stadium.

“È un risultato giusto, noi abbiamo avuto qualche occasione in più ma loro ci hanno dato grande fastidio, aggredendoci bene e avendo anche l’opportunità per fare gol – le parole dell’allenatore nerazzurro – Questo è il Genoa, sta rendendo le partite difficili a tutti con questo modo di giocare a cui forse non siamo abituati. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione favorevole, se fossimo riusciti a sbloccarla magari la partita sarebbe cambiata. Alla fine, però, si è incanalata in questo modo. Le prestazioni dipendono anche dagli avversari, non solo da te stesso. Questo bisogna considerarlo spesso. In questa partita era difficile giocare bene, soprattutto per il tipo di gioco che fa il Genoa. Che fosse una partita più battagliata che giocata lo sapevamo, ma non dipende dall’Atalanta. Diamo meriti al Genoa, è una squadra che da sette partite gioca così e che rende difficile la vita a tutti. Corsa Champions? Le giochiamo tutte per ottenere il massimo, fino a maggio non ci tiriamo indietro. Questa squadra dà sempre tutto e va sempre elogiata, perché sta facendo un’altra stagione importante nonostante le tante difficoltà”.