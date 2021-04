AstraZeneca, disdette da 1 a 3%. Rincorsa a S. Benigno dove c’è vaccino Moderna

“Certamente c’è una fatica nei centri liguri che somministrano il vaccino anti Covid di AstraZeneca rispetto ai centri dove si somministrano vaccini di altre case farmaceutiche. Fino a ieri le disdette non erano significative, tra 1 e 3 per cento”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore Giovanni Toti.

A Genova è stata segnalato una rincorsa alle prenotazioni presso l’hub vaccinale di San Benigno, dove si somministra il vaccino Moderna.

“Nell’hub della Fiera di Genova – ha aggiunto Toti – c’è stata segnalata la fatica del personale all’accettazione in seguito al tentativo di alcuni prenotati di passare dall’uno all’altro vaccino.

Data la reputazione che è stata costruita attorno al vaccino AstraZeneca è comprensibile.

Sebbene i casi negativi rientrano nell’atteso statistico.

In ogni caso, non vengono dati vaccini alternativi. Chi ha diritto ad AstraZeneca deve vaccinarsi con AstraZeneca. Su questo non c’è dubbio, almeno in questa fase le regole sono rigorose”.