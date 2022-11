Associazione Aiolfi, presentazione giornale Pigmenti Cultura a Savona

Presentazione “Pigmenti Cultura”, n. 15 , presso la Sala Rossa (g.c.) del Comune di Savona, il 30 novembre 2022, ore 16.

Iniziativa: 30 novembre 2022, ore 16, col patrocinio del Comune di Savona

Luogo: Sala Rossa (g.c.) del Comune di Savona, corso Italia, 19 Savona

Tema: presentazione del n. 15/2022 del giornale “Pigmenti Cultura”, voce culturale dell’Associazione “Aiolfi”

Direttore: Ferdinando Molteni

Redazione: Sonia Pedalino, Gabriella Gasparini, Mario Accatino, Silvia Bottaro

Copia omaggio

Sommario: in questo numero si parla, tra i vari temi, di Asger Jorn e Giuseppe Capogrossi, poi, dell’esploratore Giacomo Bove, di Filomena Ferrari quale esempio di imprenditoria femminile, del mulino di Fulle, delle sedie di Azeglio e molto altro.

Autori: E. Albrile, S. Bottaro, A. Bova, D. Ferrari, G. Gallavotti, L. Haberkorn, P. Pastorino, S. Pedalino,

L. Portesio, M. Scarfì Cirone, G. Trielli, S. Vernazza.

Consegna premi:

* Premio “Renzo Aiolfi” 2022 a Gabriele Mago Gentile ‘Prestigiatore televisivo e pianista’, ovvero al savonese Gabriele Gentile, il quale si è sempre prodigato in spettacoli a favore delle associazioni benefiche e in particolare per l’Aias di Savona. Gabriele Gentile, è prestigiatore illusionista televisivo, intrattenitore e conduttore. Propone svariati spettacoli di magia per la piazza, il teatro, eventi aziendali e privati in tutta Italia; show di Magia per ragazzi e famiglie, esibizioni e conduzione per grandi eventi. Mago Gentile nel 2000 ha vinto il Trofeo Nazionale per la Magia e nello stesso anno ha stabilito un Guinness dei Primati per lo show di magia più lungo del mondo: 24 ore no-stop. * Pianista Pop/Jazz Laureato presso il Conservatorio ‘Puccini’ di La Spezia. Pianista dell’interprete sudafricana Nicole Magolie e collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica pop italiana. Docente presso l’Accademia Ferrato-Cilea di Savona fondata dal M. Walter Ferrato di cui è stato allievo. *Per quanto riguarda l’attività di Prestigiatore evidenziamo anche la sua attività divulgativa editoriale, con la pubblicazione di libri/scatole gioco/allegati editoriali/bustine flow pack che hanno avvicinato all’arte magica migliaia di giovani.

* Premio Renato Alluto 2022 viene attribuito al giovanissimo albisolese Davide Bottaro, pilota di kart, il più forte d’Italia nella sua categoria.

Si riporta una parte dell’editoriale del Direttore di “Pigmenti Cultura”: Questo giornale è nato per dare

voce ad un’associazione, intitolata a Renzo Aiolfi, eroe della rinascita culturale della città di Savona, molti

anni fa. L’associazione – tra non molto – ne compirà venti. Di anni. Tuttavia, quello che ho sempre amato di questa pubblicazione è la varietà dei contenuti, lo sguardo curioso e libero verso la realtà, che è – fondamentalmente – una realtà di cultura, passione, ingegno…”.

Anche questa volta il giornale dell’associazione “Aiolfi” presenta contributi che, come suo presidente, desidero sottolineare sono sempre stati gratuiti e “donati” ai nostri associati e lettori dai loro prestigiosi Autori (direttori di Musei, ricercatori, scrittori, ecc.) offrendo curiosità, approfondimenti spesso collegati con la nostra Terra, altre volte dedicati a piccoli musei (in questo numero si parla del Museo del bottone) o realtà storico-architettoniche poco note ma di grande rilievo. Questa pubblicazione cartacea è, ormai, apprezzata e richiesta anche fuori Regione e di ciò siamo orgogliosi e speriamo di poter ancora realizzare altri numeri sempre così ricchi e straordinari tra passato e attualità. Siffatta nostra fatica ricorda certamente la verve e l’interesse che ebbe Renzo Aiolfi per Savona e la cultura in generale, il suo amore per le nuove generazioni e per la storia savonese che considerava il lievito da cui partire per progettare il futuro di Savona: noi crediamo in questo solco tracciato da Renzo e, non a caso, abbiamo adottato l’art. 9 della Costituzione Italiana cui tendiamo nelle nostre azioni di volontariato culturale. Grazie per chi vorrà leggere questo n. 15 e auspichiamo sempre di incontrare nuovi amici che decidano di associarsi per condividere con noi progetti, mostre, gite, incontri, prossime pubblicazioni (Silvia Bottaro).