ASL, domani sciopero di infermieri e personale non medico

ASL. Domani 2 novembre 2020 sciopero Nazionale di infermieri e personale sanitario non medico. Garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni, si comunica che l’Organizzazione Sindacale NURSING UP ha proclamato lo Sciopero Nazionale degli Infermieri e di tutto il personale sanitario non medico, afferente alle qualifiche contrattuali del Comparto della Sanità -operanti nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti della Sanità Pubblica Italiana – per l’intera giornata del 2 novembre 2020 (dalle ore 7 del giorno 2/11/2020 alle ore 7.00 del giorno 3/11/2020). Allo sciopero hanno aderito anche (rispettivamente in data 21 e 20 ottobre 2020) l’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico (ADI) e la O.S. Coordinamento Infermieristico Autonomo (COINA).

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.