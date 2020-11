3° edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano

Disputate le prime due giornate della terza edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano con 45 imbarcazioni iscritte. Il Campionato riprenderà nel fine settimana del 9-10 gennaio 2021

La terza edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico del Finale, C.N.A.M. Alassio e Circolo nautico Loano con il supporto di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano è cominciata nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre con il numero record di 45 iscritti suddivisi nelle categorie ORC, IRC, classe Libera con spinnaker e classe Libera a vele bianche.

Due le prove disputate, una per giornata sempre con percorso sulle boe: il sabato con brezza da Nord Est di intensità tra i 10 e i 12 nodi, mentre la regata di domenica è stata caratterizzata da un vento tra i 15 e i 16 nodi da Ponente. Tutti i partecipanti hanno dato prova di agonismo e sportività sia in mare sia a terra. Le operazioni di registrazione dei concorrenti e il briefing si sono svolti nel massimo rispetto delle procedure imposte dalla Normativa Federale.

I Club organizzatori hanno espresso la più ampia soddisfazione per il numero degli iscritti, che vede così premiati gli sforzi profusi nell’organizzazione del Campionato e offre ai concorrenti un opportunità unica di disputare regate valide E coinvolgenti dal punto di vista tecnico e nello stesso tempo divertenti.

Questi i risultati al termine delle due giornate.

Classifica generale overall ORC

1) JUST A JOKE ITA15415 Dino Tosi LNI Sestri Ponente

2) CIRCE ITA 15056 Roberto Nasuti LNI Savona

3) VEGA ITA 13933 Salvatore Giuffrida LNI Sestri Ponente

Classifica generale overall IRC

1) JUST A JOKE ITA 15415 Dino Tosi LNI Sestri Ponente

2) TOBI & 14 ITA 252 Massimo Schieroni

3) EMMA II ITA 19714 Emanuela Verrina

Classifica generale overall Classe Libera SPI

1) BRANCALEONE ITA 22 Ciro Casanova CN del Finale

2) ARGENTO VIVO ITA 11 Alberto Chiappino CN Andora

3) ATLANTIS ITA 17 Alessandro Botto CN Andora

Ufficio Stampa Marina di Loano Classifica generale overall Vele Bianche

1) DINDI ITA 35 Alessandro Savasta

2) BLU WITCH ITA 31 Carlo Roso LNI Savona

3) MAMI ITA 30 Mario Bocchiardo CN del Finale

Il Circolo Nautico Loano e Marina di Loano hanno preso la sofferta decisione di rinviare i due weekend di regata previsti a novembre al mese di marzo 2021, in date che saranno comunicate in seguito. Questa decisione nasce dall’intento di contribuire a salvaguardare la salute di tutti e lo spirito di solidarietà sportiva e sociale che dobbiamo avere in questo momento critico per tutto il Paese.

Un sincero grazie a tutti i Concorrenti iscritti e un arrivederci al 9-10 gennaio 2021 per le prime due giornate di regate del nuovo anno.

Le imbarcazioni regolarmente iscritte al Campionato invernale potranno restare ormeggiate a Marina di Loano per tutto il periodo previsto.

I partner del Campionato Invernale di Marina di Loano Balbi Nautica è il main sponsor del Campionato Invernale di Marina di Loano e al termine del Campionato offrirà premi di valore ai primi classificati di tutte le categorie. La Coppa Aba Yachting è riservata al 1° classificato overall della classe Libera SPI, mentre la Coppa Yacht Club Marina di Loano premierà il 1° Classificato della classifica generale overall Vele Bianche. Lo Yacht Club, inoltre, offrirà un soggiorno gratuito presso la sua foresteria per un fine settimana (due notti) agli armatori primi classificati delle categorie ORC e IRC. L’azienda Sommariva di Albenga è partner f&b del Campionato.

Marina di Loano mette a disposizione l’ospitalità gratuita per tutte le imbarcazioni iscritte al Campionato Invernale che garantiranno la presenza alla partenza delle regate in almeno cinque fine settimana di regata a partire dal 20 ottobre 2020 e fino al 24 febbraio 2021.