Asl 4, Tosi: cronica carenza di personale sanitario. Dati allarmanti

“Le preoccupazioni che abbiamo manifestato ieri sono confermate dai dati: poco importa la differenza tra 111 e 148.

Il problema c’è, è reale e se non si interviene per tempo, lo scotto lo pagheranno i cittadini.

C’è una cronica carenza di personale sanitario e a breve si rischia un ulteriore deficit, visto che a fine marzo scadranno svariati contratti a tempo determinato, attivati peraltro con i fondi Covid per sopperire a una mancanza pregressa.

Cosa dicono i dati?

Che negli ultimi due anni nel territorio dell’Asl 4 Chiavarese sono andati in pensione 26 dirigenti medici (più 3 che si sono dimessi volontariamente), 23 amministrativi, 36 infermieri, 27 Oss/ausiliari, 15 figure varie tra tecnici di radiologia, di laboratorio, della prevenzione, di anatomia patologica, ostetriche, operatori fisioterapisti”.

Lo ha dichiarato. stamane il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“C’è poi – ha aggiunto Tosi – il dato delle previsioni per il 2022. Siamo solo ai primi di febbraio e i numeri relativi alle quiescenze in Asl4 ci dicono che a breve se ne andranno ulteriori 14 dirigenti medici (di cui 2 per dimissioni volontarie), 9 amministrativi, 16 tra infermieri e Oss/ausiliari, e altre 6 figure varie. Se la matematica non è un’opinione, il quadro è fosco.

Voglio rassicurare tutti i colleghi eletti ed espressione del territorio di Asl4. Non ci siamo ‘intestati’ il pensiero di cittadini, medici, infermieri e Oss.

Quanto riferisco va ben oltre il nostro pensiero. Ci sono le testimonianze dirette di chi le carenze le subisce quotidianamente, operatori e cittadini.

In virtù del quadro esposto, propongo di affrontare la questione tutti insieme ed evitare possibili scenari che mai nessuno si sarebbe immaginato. A buon intenditor, poche parole”.