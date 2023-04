Asian Film Festival prosegue con giornata evento al Barberini

L’Asian Film Festival si è chiuso il 5 aprile a sera, ma in realtà è ancora aperto, in quanto quest’anno si prevede una giornata evento proprio in occasione del ventennale.

La “giornata-evento” si tiene in data 12 aprile non più al Cinema Farnese Arthouse, bensì presso il Cinema Barberini a Roma con le proiezioni che si terranno a partire dalle 14 fino a serata inoltrata.

Segnaliamo le pellicole che saranno proiettate, in modo tale che gli eventuali interessati possano prenotarne il biglietto: alle 14:00 “Mountain and Fog” del cinese Zhu Zhisheng, alle 16,15 “The World of Killing People” del thailandese Champ Kanphong Banjongphinij, alle 18:15 “Fantasy World” del taiwanese Freddy Tang, alle 20:30 “Drown” film della Corea del sud di Lim Sang-Su ed infine alle 22:30 “Dream Palace” del sudcoreano KA Sungmoon .

Invero la pellicola “Dream Palace” è già stata proiettata ed è davvero molto interessante, inscenando una tensione sociale estranea al nostro paese. Dobbiamo rimarcare come il premio in qualità di miglior attrice dell’Asian Film Festival è stato assegnato proprio all’espressiva attrice protagonista di questo film, che incarna un’eroina solitaria con molti momenti di sconfitta, ma che mai si arrende. Parliamo della nota attrice coreana Kim Sun-Young, cui inviamo i nostri complimenti.

D’altrocanto il legame dell’Asian Film Festival con l’Istituto Di Cultura Coreano è molto forte, sicché ci siamo impregnati di queste atmosfere intense che risultano molto affascinanti. Ricordiamo che la Direttrice del citato Istituto si chiama Chun Ye Jin.

In questa 20°edizione ci consideriamo privilegiati nel poter godere ancora di una giornata di proiezioni dall’Estremo Oriente, in cui a volte ciascuno di noi desidera certamente rifugiarsi per guardare alla vita da un’altra prospettiva.

Romina De Simone