Ascoli-Genoa, arbitra Doveri di Roma 1 al Del Duca

La partita allo stadio Del Duca del Genoa con l’Ascoli, valida per la diciassettesima giornata e in programma domenica con inizio alle ore 15, è stata affidata alla direzione arbitrale di Daniele Doveri appartenente alla sezione A.I.A. di Roma 1. La C.A.N. ha assegnato il ruolo di assistenti a Davide Miele (sezione di Torino) e Davide Moro (sezione di Schio). Quarto ufficiale Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. La video assistenza vedrà all’opera Fabio Maresca (sezione di Napoli), con la collaborazione di Giacomo Paganessi (Vmo, sezione di Bergamo).

Una designazione importante per una sfida delicata per entrambe le squadre in cerca di punti promozione.