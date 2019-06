Artesina Summer Camp 2019: la proposta del Basket

Dopo il grande successo dell’anno scorso, per il secondo anno consecutivo la società B.C. GATORS è orgogliosa di riproporre ai propri atleti, alle società sportive della provincia e di tutta Italia, ARTESINA SUMMER CAMP 2019. Si comincerà domenica 7 Luglio con la consueta apertura con il mental coach Marco Malacarne, e si chiuderà con la festa del pranzo con le famiglie sabato 13 Luglio. Nella bellissima cornice dell’Hotel Marguaires ad Artesina, i ragazzi potranno trascorrere una settimana di basket e amicizia, immersi nella natura seguiti da uno staff di alto livello. Diverse società della zona hanno deciso di collaborare, proprio per favorire il confronto sportivo e far nascere nuove amicizie tra i ragazzi.

Parecchie saranno le novità e le sorprese di quest’anno, tra cui il progetto di allenamenti individuali specifici e l’inserimento di un’accurata preparazione fisica per tornare migliorati dopo una fantastica settimana insieme! Con noi ci sarà il responsabile del settore giovanile del College Borgomanero Francesco Rossi e durante la settimana verranno a trovarci, a sorpresa, diversi importanti coach della provincia e non solo, per trascorrere del tempo con i ragazzi e poterli consigliare per migliorare i proprio fondamentali di gioco.

Una serata denominata Mystery Night, spezzera’ le serate del camp, una serata dove non si giocherà a basket, ma l’animazione preparerà una bella sorpresa. L’Hotel Marguaires, con la sua bellissima location, soddisfa tutte le richieste dei ragazzi per metterli in condizione di trovarsi al meglio e di sentirsi come a casa. Le iscrizioni sono aperte per ragazzi e ragazze dal 2000 a 2010 e per qualunque informazioni potete rivolgervi a Gigi Toselli (3803202360) o Francesco (3284424419). Il Camp ideale per trascorrere una settimana all’insegna del basket nel posto perfetto, noi dello staff vi aspettiamo carichi di energia e voglia di giocare!!!

La stagione estiva di Artesina è alle porte e sabato 6 luglio ci sarà l’apertura dell’Artesina Park con il bob estivo, il tubing ed il Bike Park. Numerose sono le opportunità di relax e svago per gli amanti della “montagna amica” e a chilometri zero. I tracciati del Bike Park si presentano fortemente rinnovati. Si preannuncia per i turisti una felice estate in un territorio che al momento si mostra in tutto il suo splendore con i colori intensi e carichi di contrasto dei fiori, il verde acceso dell’erba fresca ed il bianco delle macchie di neve ancora presenti sulle vette.

Info e aggiornamenti sul sito www.Artesina.it e sulla pagina Facebook Artesina Mondole Ski.