Art Food Festival: gourmet e animazione in piazza della Vittoria dal 12 al 14 Aprile

Genova – Un evento unico che unisce cibo gourmet e divertimento per tutte le età arriva a Genova Brignole in piazza della Vittoria dal 12 al 14 aprile 2024.

Ormai ci siamo, mancano pochi giorni. Organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi d’Autore, l’Art Food Festival trasformerà Piazza della Vittoria in un vivace villaggio gastronomico, offrendo tre giornate indimenticabili.

Questo evento promette di deliziare i palati di tutti, grandi e piccini, con una variegata selezione di prelibatezze culinarie e divertimenti per tutte le età.

Durante il weekend, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza culinaria straordinaria, con una selezione curata di cibo da strada rappresentativo delle varie regioni italiane.

Dalla grigliata di carne ai dolci tipici, passando per gli hamburger di fassone e le prelibatezze siciliane, ogni stand offrirà autentiche delizie preparate al momento da chef esperti.

Sotto la guida esperta degli chef selezionati dall’associazione, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare autentiche specialità italiane, dalla grigliata di carne alle olive ascolane, dai dolci tradizionali alle pannocchie alla brace.

Ogni stand offrirà delizie preparate al momento con ingredienti di alta qualità, rappresentando il meglio della cucina italiana.

L’Art Food Festival non è solo cibo

Ma l’Art Food Festival non si limita solo al cibo. Accanto alle prelibatezze gastronomiche, ci sarà un’ampia gamma di giochi in legno tradizionali per divertire grandi e piccini.

Artisti e intrattenitori professionisti garantiranno un’esperienza coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. Con spettacoli e attività interattive che renderanno il weekend indimenticabile.

L’evento sarà aperto venerdì dalle 18:00 alle 24:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00, offrendo tre giornate di puro divertimento e gusto.

Grazie alla collaborazione con il Civ piazza della Vittoria, l’Art Food Festival promuove la cultura gastronomica locale e nazionale. Viene offerta un’esperienza unica che celebra il cibo e il divertimento in un’unica cornice.

Preparatevi a gustare e divertirvi in uno dei festival più attesi dell’anno.

Facebook: https://www.facebook.com/aicieventi