Arrivano le Abeliniadi: lo sport per gli Abelinati

Liguria, terra di comici e “tira belino”, dove non poteva mancare una parodia delle famose Olimpiadi. Le Abeliniadi vogliono essere la rivisitazione della classica “sfida da bar” che può abbracciare qualsiasi sport e naturalmente anche gli sport olimpici.

Dedicata agli Abelinati di tutto il mondo, non allenati e fuori forma, che si mettono in gioco sfidando i propri amici o il proprio tempo per beneficenza.

Le gare saranno: Abelinati a nuoto – una gara di nuoto sulla distanza di 1000 m, Sindaci Abelinati si sfideranno sui 100 m piani su sedia a rotelle in passeggiata e Abelinati in carétta, 10 metri sulla sabbia da fare in coppia simulando la carriola.

Le prime gare delle Abeliniadi si svolgeranno all’interno della V Edizione degli Albissola Swim Games 2019 che si terranno sabato 11 e domenica 12 maggio ad Albissola Mare.

Il ricavato andrà in beneficenza all’Associazione disabili Genny Angels Onlus e alla Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla.

Come sono nate le Abeliniadi?

Durante una cena tra amici, è nato tutto per scherzo da un gruppo di Abelinati, capitanato dal savonese Paolo Badano.

Rivivendo i ricordi di gioventù, uno dei commensali, ex atleta, afferma di poter ancora fare una corsa sui 100 m piani in un tempo che è apparso subito a tutti palesemente impossibile da replicare, considerando che erano passati 30 anni dall’ultima volta che era stato su una pista di atletica.

Subito dopo l’affermazione è partita una vera e propria scommessa, con tanto di sfide tra uno e l’altro.

A questo punto, Paolo Badano lanciò la proposta di affittare il campo di atletica e verificare con tanto di cronometrista accreditato, chi fra loro potesse vincere la coppa del più Abelinato.

La notizia della sfida si è sparsa in fretta ed un discreto pubblico di amici e parenti si è presentato in una fredda mattina di Ottobre.

Gli “eroi” si scaldavano sulla linea di partenza in attesa delle batterie di qualificazioni. Finalmente, poi, è arrivata l’attesissima finale.

Colpo di pistola e via… non importa chi è arrivato primo, anche perché chi aveva lanciato la sfida, non arrivò nemmeno al traguardo; finirono tutti al ristorante a ridere e a preparare la sfida successiva: così nacquero le Abeliniadi.

Le Abeliniadi sono, dunque, la rivisitazione della classica “sfida da bar”: al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la sfida.

Le possibilità sono due: una sfida con la dichiarazione del tempo personale oppure la sfida di uno o più partecipanti.

In questo caso il tempo diventa superfluo, per vincere basta arrivare prima dell’avversario annunciato!

Lo scopo è fare beneficenza.

I Savonesi Paolo Badano, Enrico Migliore, Luigi Passacantando sono i fondatori dell’Associazione Genny Angels Onlus, che si prefigge di aiutare le persone con disabilità motorie.

Le Abeliniadi entrano a far parte dei progetti di raccolta fondi dell’Associazione Genny Angels Onlus.

Sul sito www.gennyangels.org trovate tutte le loro iniziative benefiche.

