Arriva il Samsung Galaxy Note9: in Italia dal 24 agosto | Video

Ecco, come annunciato dalla nota casa sud coreana il Galaxy Note9, l’ultimo nato in casa Samsung. Le peculiarità annunciate sono una maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una fotocamera davvero intelligente.

Il Note9 sarà disponibile in Italia a partire dal 24 agosto in tre colori: Ocean Purple, Midnight Black e Lavender Purple.

Il Note9 verrà offerto in due versioni, forse un po’ care: quella da 128GBcosterà 1.029 euro, mentre quella da 512GB, 1.279 euro.

Il Galaxy Note9 presenta una fotocamera decisamente migliorata ma soprattuto intelligente ed è in grado di identificare gli elementi di una foto, come lo scenario e il soggetto e di classificarli con una delle 20 categorie fissate ed ottimizzarla in base ad una delle categorie prefissate.

Il livello è piuttosto alto a tal punto che in caso di immagine sfuocata, o se la luce brucia l’immagine o, ancora, in un primo piano il soggetto sbatte le palpebre, il telefono manda immediatamente una notifica.

“Il Note – afferma DJ Koh, amministratore delegato di della divisione comunicazioni mobili di Samsung – è sempre stato la nostra vetrina per la tecnologia premium e per l’innovazione, e il Galaxy Note9 non è una eccezione.

Il Galaxy Note9 potrà essere preordinato fino al 23 agosto, accedendo alla campagna internazionale di trade-in di Samsung, con la quale il vecchio smartphone sarà valutato fino a 600 euro.

Solo per l’Italia, il Galaxy Note9 sarà disponibile anche con la formula Samsung Smart Rent in aggiunta al programma di trade-in.

La formula consente di ottenere il nuovo nato in casa Samsung pagando un anticipo di 99 euro e poi 24 rate da 44,90 euro per la versione 512GB e 35,90 euro per quella da 128 GB con copertura contro danni e furto inclusa.

Le performances: https://www.samsung.com/it/smartphones/galaxy-note9/performance/