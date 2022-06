Arriva Cervo ti Strega 2022. Il 18 giugno in Piazza dei Corallini con gli scrittori finalisti del premio letterario più prestigioso d’Italia.

Arriva Cervo ti Strega 2022 sabato, con ben dieci scuole protagoniste.

L’appuntamento con la nona edizione della manifestazione letteraria sarà alle 21.30 in piazza san Giovanni, per vivere nuovamente la magia di una sera d’estate sull’incantevole sagrato dei Corallini, accompagnati dai racconti e dalle parole della grande narrativa italiana contemporanea in una platea che, dopo due anni difficili, torna a essere completa.

A condurre la serata sarà lo speaker radiofonico Maurilio Giordana, a cura di Mauro Vero saranno invece gli intermezzi musicali per voce e chitarra.

Quest’anno, per la prima volta nella storia del Premio Strega, hanno avuto accesso alla finale sette libri anziché cinque, due ex aequo al quinto posto, mentre il settimo in virtù del regolamento che vuole un libro pubblicato da un editore medio-piccolo.

Sabato 18 giugno saranno a Cervo sei dei sette finalisti, con l’eccezione di Veronica Raimo (autrice di “Niente di vero”, Einaudi), impegnata con il Premio Viareggio.

La piazza accoglierà Mario Desiati autore di “Spatriati” (Einaudi) Claudio Piersanti, autore di “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), Marco Amerighi, autore di “Randagi” (Bollati Boringhieri), Fabio Bacà, autore di “Nova” (Adelphi), Alessandra Carati, autrice di “E poi saremo salvi” (Mondadori) e Veronica Galletta, autrice di “Nina sull’argine” (minimum fax).

Protagonisti della serata in piazza dei Corallini saranno, come consuetudine, anche gli alunni di alcune scuole superiori della provincia di Imperia e non solo, che hanno fatto parte della giuria del Premio Strega Giovani e che interverranno con domande e letture.

Per la prima volta saranno ben dieci le scuole presenti, a testimonianza di una rete scolastica che, anno dopo anno, è diventata sempre più solida e partecipa con entusiasmo alla lettura dei romanzi, alle attività della giuria e alle serate stregate di Cervo.

Saranno presenti a Cervo sabato 18 giugno delegazioni del Liceo Vieusseux e dell’Istituto Ruffini di Imperia, del Liceo Cassini e dell’Istituto Colombo di Sanremo, del Liceo Aprosio e dell’ISISS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e ancora del liceo Issel di Finale Ligure, dell’Istituto Baruffi di Ceva e Ormea e dell’Istituto Varalli di Milano, città dalla quale arriverà anche una delegazione per il Liceo Parini.

Cervo Ti Strega è realizzata in collaborazione con la Fondazione Bellonci e il Liquore Strega, organizzatori del Premio. Si accompagnerà alla serata una degustazione di prodotti Strega Alberti con cioccolatini e il cocktail “Stregotto”, a base di liquore Strega.

La serata si svolge inoltre grazie al contributo di numerosi sponsor privati e vanta il patrocinio del Ministero della Cultura.

Cervo ti Strega è parte di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, il progetto nel segno del quale il Comune di Cervo presenta quest’anno una rinnovata e consolidata offerta culturale che include grandi appuntamenti estivi con la cultura, ma anche una serie di iniziative dedicate alla scoperta del territorio.

Lento è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

I biglietti per la serata sono acquistabili online sul sito www.cervofestival.com oppure in loco la sera stessa degli eventi.

La serata di Cervo ti Strega del 18 giugno sarà interamente tradotta in LIS – linguaggio dei segni – e trasmessa in streaming sui canali social del Comune di Cervo.

L’estate “stregata” della letteratura proseguirà per Cervo sabato 2 luglio con una serata in compagnia di Antonio Scurati, autore vincitore del Premio Strega nel 2019.

Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile

Lento è un ambizioso piano di valorizzazione culturale del borgo premiato con la vittoria del bando In Luce di Fondazione Compagnia di San Paolo, al quale il Comune di Cervo partecipa insieme a Proloco Progetto Cervo e alla Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto.

Lavorando sull’identità culturale del borgo, storica sede di cenacoli culturali e ritrovo di artisti, letterati e musicisti, Lento guarda allo sviluppo turistico di Cervo ma anche al rafforzamento della sua comunità.

Da qui l’ottica di sostenibilità che connota il progetto e le sue azioni, dedicate alla riscoperta del territorio all’insegna della bellezza, della natura e della cultura come snodi di relazioni, ma anche alla ricerca dei ritmi lenti, che contrastano con la frenesia della città.

Armonizzando le diverse anime culturali di Cervo – dalla tradizione letteraria riaffermatasi con Cervo ti Strega, alla nona edizione, al Festival ideato da Sándor Végh nel 1964, oggi alle soglie dell’edizione numero 60 – Lento ambisce a diventare non un semplice insieme di eventi o di offerte turistiche, ma una vera e propria piattaforma centrata sull’identità culturale con cui fare di Cervo uno spazio di inclusione e apertura, un luogo che vede al centro la cura del territorio e delle persone, dove possono convivere abitanti e turisti abitudinari o di passaggio.