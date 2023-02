Arriva “Carnevalando a Varazze” con 6 giornate dedicate ai bambini!

Si avvicina la “settimana grassa” 2023, che andrà dal 16 al 21 febbraio e porta con sé i festeggiamenti del Carnevale. Ma non è mai troppo presto per cominciare a immergersi nell’atmosfera carnevalesca e assistere e partecipare a travestimenti, giochi, coriandoli, maschere, scherzi, pentolacce, frittelle e dolci. Varazze si muove d’anticipo e dedicherà tutto il mese di Febbraio a questa festa. Gli appuntamenti di “Carnevalando a Varazze” saranno da sabato 4, a domenica 26 febbraio 2023 con 6 imperdibili eventi!

Si inizia sabato 4 febbraio, festa dello stoccafisso con i ragazzi del “Il Granello”, presso la frazione di Cantalupo nella sede APS S. Giovanni Battista alle ore 15:30.

Domenica 5 febbraio, carnevale sul colle di San Donato, presso il colle San Donato alle ore 15. Mercatino del vintage “Antiquites” lungo il controviale Nazioni Unite per tutto il giorno.

Sabato 11 febbraio, carnevale dei bambini, presso la Polisportiva S. Nazario dalle ore 14:30 alle ore 16:45.

Domenica 12 febbraio, a cura dell’Oratorio Salesiano, si svolgerà l’evento: “Il Forno Dei Miracoli”, che inizierà in Piazza Bovani dove saranno organizzati giochi e attività per bambini e sarà presente lo stand per la vendita delle focaccette. Dalle ore 16:40 si svolgerà il corteo con il carro fino a Piazza Beato Jacopo, dove sarà inoltre svolta la premiazione delle maschere più belle.

Sabato 18 febbraio, balli occitani con i “Ratapignata”, in Piazza Bovani dalle ore 15 alle ore 17:30.

Domenica 19 febbraio, carnevale western, che si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17:30. Sarà presente: un toro meccanico, con musica dal vivo con i Last Train e balli country in Piazza Bovani. Tiro al lazo e selfie point “diventa un vero cowboy” in Piazza B. Jacopo. Battesimo della sella in piazza Vittorio Veneto. Laboratorio cavallucci e gioco dell’oca in Piazza De Andrè e calesse itinerante nel centro storico.

Sabato 25 febbraio, festa di carnevale, presso la Parrocchia SS. Annunziata nella frazione Pero, alle ore 15.

Domenica 26 febbraio, pentolaccia, presso il campetto da calcio di Casanova, alle ore 15.

Eventi gratuiti.