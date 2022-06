Arresto sindaco di Aurigo, arriva la sospensione della Prefettura

La Prefettura di Imperia ha decretato la sospensione da sindaco di Aurigo Luigino Dellerba, arrestato il 30 maggio con l’accusa di corruzione per avere ricevuto una presunta tangente di 2 mila euro dall’imprenditore Vincenzo Speranza della Edilcantieri Costruzioni srl, anch’egli finito in carcere in concorso.

Il decreto è giunto nel fine settimana. La conferma arriva anche dal vicesindaco Pier Carlo Gandolfo. L’amministrazione era stata eletta nell’ottobre scorso.

La vicenda delle presunte tangenti al sindaco Dellerba, si riferisce anche a un cantiere, relativo alla messa in sicurezza idrogeologica per dei rii e finanziato con fondi europei.

“Ci sarà un continuo e costante confronto con la Prefettura – dichiara Gandolfo – sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione. L’auspicio di tutti noi e del paese è che il sindaco possa chiarire presto la propria posizione”.

Sulla sua nomina a Responsabile Unico del Procedimento di uno dei lavori finiti sotto inchiesta ad Aurigo, Gandolfo dichiara: “Un po’ per motivi di legge, un po’ perché le risorse sono poche, qualcuno la responsabilità se la deve pur prendere. Purtroppo, hanno ridotto i Comuni ad assumersi troppi oneri”. “E’ una procedura – aggiunge – prevista dalla legge per i piccoli Comuni come il nostro, che non possono contare su un dirigente qualificato per tale compito”.