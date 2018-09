Arrestato 50enne genovese, ladro seriale

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato ieri un 50enne genovese che aveva rubato due giacche all’interno della UPIM per un valore di 140 euro.

Il responsabile della sicurezza, che già conosceva il soggetto per altri furti precedenti, lo ha tenuto d’occhio e lo ha inseguito in via XX Settembre quando questo è uscito con le due giacche in mano sino a che non è salito sul bus della linea 18 direzione Sanpierdarena sperando di dileguarsi.

A quel punto però sono sopraggiunti i poliziotti che lo hanno fatto scendere dal bus e lo hanno accompagnato in Questura arrestandolo nella flagranza del reato di furto aggravato.

Oltre alle due giacche a cui aveva staccato la placca antitaccheggio, aveva con sè anche 6 plaid rubati poco prima da Tiger di via San Vincenzo e 4 collane, un orologio e un portafoglio rubati dal negozio Bijou Brigitte di via XX Settembre.

Tutta la refurtiva, riconosciuta dai responsabili dei negozi, è stata restituita e il genovese è stato denunciato.

L’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, sarà processato questa mattina con rito direttissimo.